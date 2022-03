Trajetória de projeções de membros do Fed aponta movimento mais forte que o esperado na política monetária

Por Howard Schneider e Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) – A trajetória da taxa de juros mostrada nas novas projeções dos formuladores de política monetária do Federal Reserve veio mais dura do que o esperado, refletindo a preocupação do Fed com a inflação que se moveu mais rapidamente, ameaçou se tornar mais persistente do que o estimado e colocou em risco a esperança do banco central de uma mudança facilitada em relação às políticas monetárias de emergência postas em prática para combater as consequências da pandemia.

Mesmo com os aumentos de juros mais rígidos agora projetados, a inflação deve permanecer acima da meta de 2% do Fed, ficando em 4,1% neste ano e caindo apenas para 2,3% até 2024. O crescimento econômico previsto é de 2,8% para este ano, uma queda acentuada ante a taxa de 4,0% projetada em dezembro.

A taxa de desemprego deve cair para 3,5% neste ano e aí permanecer no próximo, mas deve subir ligeiramente para 3,6% em 2024.

