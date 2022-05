Traje do protagonista de ‘Besouro Azul’ é revelado em imagens de bastidores

O traje do protagonista de Besouro Azul foi revelado pela primeira vez em novas imagens de bastidores da produção, compartilhadas pelo Just Jared. Nas fotos, o herói vivido por Xolo Maridueña aparece em uma fantasia brilhante, andando pelas filmagens e dentro de um veículo.

Besouro Azul tem estreia prevista para 18 de agosto de 2023. O elenco conta com Xolo Maridueña no papel principal de Jaime Reyes, a brasileira Bruna Marquezine como Jenny, interesse amoroso do protagonista.





Também estão no filme: Susan Sarandon como Victoria Kord, George Lopez como o Tio Rudy, Adriana Barraza na pele da avó do herói, Elpidia Carrillo como Rocio e Damian.