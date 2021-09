Trajano: varejo poderia estar melhor não fossem inflação, juros e desconfiança

A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, a empresária Luiza Helena Trajano, disse neste domingo, 26, que a situação do varejo no Brasil poderia estar muito melhor se o Brasil não estivesse tendo que enfrentar inflação e juros altos e uma grande desconfiança.

A empresária participa de evento do Parlatório, grupo que reúne formadores de opinião de todo Brasil.

Ela reconheceu que a inflação é um evento que pegou quase todo o mundo. “O problema é o juro alto e a falta de confiança. A falta de confiança leva ao aumento da inflação, que leva à alta de juro e isso afeta toda a cadeia de varejo”, disse.

Segundo Luiza, isso é ruim porque é no varejo que se cria a maior parte dos primeiros empregos no País.

