Trailer de “Star Wars” mobiliza redes

O longa-metragem “Star Wars: A Ascensão Skywalker” é a terceira e última parte da saga de Skywalker, dirigida por J.J. Abrams. Ela se insere no projeto da “ópera espacial” iniciado por George Lucas em 1977 – que se completa agora com o nono filme. A saga de Skywalker teve início em 2015 com “Star Wars: O despertar da força” e se seguiu com “Star Wars: O último Jedi”, em 2017. O filme será lançado em 19 de dezembro para aproveitar a temporada natalina. Mas as especulações sobre a história já pipocam nas redes sociais. O “efeito Star Wars” só fez aumentar com o lançamento do trailer.

A cavaleira Jedi Rey (Daisy Ridley), líder da Resistência, aparece combatendo sozinha as tropas da Primeira Ordem. A voz de Luke Skywalker diz: “Sempre estaremos com você”. Abrams revelou ao colunista Gabe Cohn, do jornal “The New York Times”, que a história não retomará os episódios de “O despertar da força”. Uma das hipóteses é que Ray será arrastada para o lado obscuro da força. De novo? O enredo dessa ópera é circular…