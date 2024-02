Traída em relacionamento, Jojo Todynho presenteou ex com carro de R$ 244 mil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/02/2024 - 16:49 Para compartilhar:

Jojo Todynho revelou aos seguidores nessa sexta-feira, 23, que não namora mais Renato Santiago. Segundo a influenciadora, os dois ainda são amigos e terminaram por estarem em “outra fase da vida”. Apesar disso, segundo o portal “LeoDias”, o motivo do rompimento teria sido uma suposta traição por parte do rapaz.

“Eles não estão bem e eles não mantêm amizade. Isso porque a cantora descobriu uma traição por parte do agora ex-namorado. Ela, conhecida por sua personalidade forte, não deixou a situação passar impune e decidiu se vingar”, disse o colunista, em uma publicação.

“Como forma de vingança, a campeã de ‘A Fazenda’ decidiu retirar todas as benesses que havia providenciado para o ex-companheiro. Entre elas, estava um emprego na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde Renato atuava no gabinete de um vereador. Após a descoberta da traição, Jojo solicitou a demissão dele”, completou ele.

Carro de R$ 244 mil

Apesar da notícia da suposta traição, não existem informações sobre o destino do carro de mais de R$ 200 mil que Renato ganhou da ex-namorada. O presente foi dado em agosto de 2023, quando os dois tinham apenas oito meses de namoro.

“Renato é uma pessoa maravilhosa. Ele é meu amigo há 10 anos e faz oito meses que a gente está junto. ‘Ah, Jojo é emocionada’, sou. ‘Ah, e se daqui a pouco não estiver junto?’, a gente vai continuar sendo amigo. Mas ele falou que não me larga, não”, declarou ela, à época.

O modelo escolhido foi um Honda Civic 2023, que não sai por menos de R$ 244 mil. Em vídeo, Jojo aparece pagando pelo automóvel com notas de R$ 50 e R$ 100.

