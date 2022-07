Traição: quais são os limites além do toque?

Se você está em um relacionamento monogâmico, provavelmente considera a traição algo errado — e até mesmo passível de rompimento. E se esse é o senso comum, por que tantas pessoas traem?

Talvez a resposta seja os diferentes conceitos de traição para cada pessoa e cada casal. Enquanto uma pessoa pode considerar que assistir pornografia é traição, por exemplo, outra pode crer que ela só acontece quando há sexo envolvido.

Dessa forma, estabelecer limites e criar uma linha clara de comunicação com seu(ua) parceiro(a) é importante— para que vocês entendam o que exatamente pode ser considerado errado. Pensando nisso, membros da redação da “Slice”, de onde são as informações, detalharam algumas atitudes que podem ser consideradas traição. Assim, você pode decidir se elas serão ou não permitidas em seu relacionamento.

Traição emocional

Para muitos, a traição não acontece apenas com o contato físico. O ato pode ser consumado com uma conexão emocional e romântica profunda, mesmo que não haja beijos ou sexo.

“Eu poderia ter superado um caso de uma noite, mas as discussões íntimas e o planejamento romântico que essa pessoa teve com outras pessoas fora do nosso relacionamento é o que ainda penso agora”, detalhou um membro da redação do portal.

Algo que você não faria na frente de seu(ua) parceiro(a)

Outra pessoa destaca que uma forma simples de saber se uma atitude é ou não traição é se perguntando se você faria isso na frente de seu(ua) parceiro(a). Ela pontua, nesse sentido: “Mensagens ou ligações secretas, beijos e toques de qualquer tipo que não sejam um abraço amigável deveriam ser considerados traição”.

Sentimento de culpa

Muitas mulheres indicam que um sentimento de inquietação e culpa pode ser a chave para descobrir se alguém está traindo.

“A traição pode ser emocional ou física e, embora possa haver alguns casos em que você não tem certeza, é o que faz sentido para você e seu(ua) parceiro(a). Se ambos(as) consideram que algo é traição, então é. Se você faz alguma coisa e se sente culpada depois, provavelmente é um sinal de que o que quer que você estava fazendo era traição”, pontua um membro da redação.

Outra pessoa indica, sob o mesmo ponto de vista, que a culpa e a defensividade também são indicadores. “Se você perceber seu(ua) parceiro(a) justificando suas ações de forma um pouco agressiva, então é provável que você tenha sua resposta.”

Descumprir combinados de cada relacionamento

Em última análise, o que é considerado traição varia a cada relacionamento. “Se os limites são estabelecidos e alguém os ultrapassa, isso é traição. Mesmo a monogamia, muitas vezes padrão, precisa ser definida claramente entre os dois envolvidos. O importante é se comunicar para evitar a área cinzenta”, pontua um membro da redação.

Podemos mudar nosso conceito de traição?

Com o passar do tempo, é natural que você mude seus conceitos e tenha percepções diferentes sobre um mesmo assunto, ou até viva experiências que não tenha considerado antes.

“Idealmente, a definição de traição é definida entre os(as) parceiros(as), mas mesmo se você falar sobre isso, podem surgir situações que você não abordou em sua conversa inicial”, declarou uma pessoa da redação, que completou: “Acho importante pensar em como uma situação ou ação fez você se sentir e expressar que sentiu que ultrapassou seus limites. Como regra geral, acho que se ele(a) sente a necessidade de esconder de você, provavelmente é traição.”

Preciso saber sobre uma traição?

Você também pode escolher não saber sobre uma situação que seu(ua) parceiro(a) tenha vivenciado. Nesse sentido, um membro da redação explica seu ponto de vista: “Até certo ponto, coloco minha confiança nas mãos do meu parceiro para conhecer e respeitar a mim e meus limites e manter suas próprias ações dentro desses limites.”

E finaliza: “Com isso dito, eu quero saber todas as vezes que ele assiste pornô ou sente atração por outra mulher? Não necessariamente. Para mim, funciona melhor deixá-lo descobrir isso por si mesmo — e vir até mim para discutir se ele sente que fez algo que cruza os limites e pode quebrar nossa confiança mútua.”