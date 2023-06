Traição de Neymar retoma discussões sobre infidelidade nos relacionamentos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 9:20 Compartilhe

A relação entre Neymar e a influenciadora digital Bruna Biancardi foi um dos temas de maior repercussão nas redes sociais. O noticiário das celebridades trouxe à tona a polêmica referente ao “perdão de uma traição”, pois o caso confirmou o affair entre o jogador e a blogueira Fernanda Campos, inclusive. Após a repercussão, Neymar fez uma publicação em seu Instagram, onde admitiu a traição e pedia desculpas à Bruna pelo ocorrido.

A notícia levou o público a se questionar sobre os sinais que podem ser percebidos quando seu parceiro (a) está te traindo, e como evitar tal situação.

Segundo o detetive Sérgio Barros, essa é uma preocupação para muitos casais, principalmente entre os mais ciumentos, que suspeitam de qualquer ação que fuja do habitual. “Muitas vezes, as pessoas passam a se preocupar com pequenos sinais que não representam uma traição, e acabam até mesmo por atrapalhar o relacionamento”, diz.

“O que pode ser um sinal de traição é quando seu parceiro passa a ter comportamentos que fogem do costume, mudanças na vida sexual, evitar falar de determinados assuntos, dentre outros. Mas o mais importante é não se precipitar, a fim de evitar acusações e até mesmo prejudicar o relacionamento”, completa.

Segundo a pesquisa ‘Radiografia da Infidelidade e Infiéis no Brasil 2022’, realizada pela plataforma Gleeden, a cada 10 brasileiros, oito confirmaram já terem traído seu parceiro (a) em algum momento do relacionamento. O profissional também comenta sobre este tema: “Os números de traições em relacionamentos assustam quando vemos alguma pesquisa a respeito. Entretanto, não é por isso que qualquer relacionamento vai ter traição”.

“É importante sempre manter uma relação sincera com seu parceiro, com conversas frequentes na busca de entender o que está bom e o que poderia melhorar. Tudo isso para tornar a relação saudável e evitar episódios de traição”, finaliza.

