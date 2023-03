Traição, ameaças e mais: Gabi Martins expõe relacionamento abusivo com gamer, que reage

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/03/2023 - 4:46 Compartilhe

Na última sexta-feira (17), Gabi Martins usou as redes sociais para quebrar o silêncio acerca do término de seu último namoro, com o empresário e gamer Lincoln Lau. No Instagram, a ex-BBB expôs atitudes abusivas do ex-parceiro e desabafou.







+ Chega ao fim o namoro de Gabi Martins e Lincoln Lau: ‘Amor foi substituído’

Ela começou publicando textos nos stories da rede social. “Já vivi várias situações em que não conseguia me enxergar como vítima […] Descobri que mesmo sendo uma mulher forte e independente eu também posso ser uma vítima”, escreveu Gabi. Veja:

Na sequência, ela surgiu desabafando em vídeos. “Eu descobri hoje da traição, até então eu não sabia. Estava mais calada e não ia me expor. Mas depois disso não tem como. Na segunda-feira ele [Lincoln] fez uma live, que era profissional, e ele deixou vazar o áudio de uma mulher. Os fãs me alertaram sobre esse áudio. Eu cheguei a questionar, mas ele desconversou e eu preferi acreditar nele”, começou.

Ela publicou prints que seriam, supostamente, conversas do ex com uma mulher. Nas imagens, ele convida-a para passar a noite com ele.

“No começo, ele era uma pessoa muito leve, muito tranquila. Mas depois ele começou a fazer muitas exigências. Minha forma de falar, minha forma de vestir. Ele me ligava, de cinco em cinco minutos, perguntando onde eu estava […] Eu tinha que provar que eu era fiel”, continuou a cantora.

Gabi também publicou prints de conversas com Lincoln, nas quais ele escreve um texto de despedida e a ameaça para apagar fotos e vídeos com ex-namorados. “Te dou meia hora para apagar, senão vai dar m*rda”, lê-se, em uma das imagens.

Por fim, ela aconselhou suas seguidoras: “Não ignorem os sinais de um relacionamento abusivo […] Abuso psicológico também é uma agressão.”





O posicionamento de Lincoln

Frente aos fatos publicados por Gabi, Lincoln Lau também se posicionou no Instagram. Em vídeo, ele acusa a cantora de tê-lo agredido três vezes — o que não foi comentado por ela — e de ter mantido contato com ex-namorados durante o relacionamento, o que considera como traição.

Ainda em sua sequência de stories, Gabi se defendeu. “A traição que ele fala é isso daqui: a pessoa comentou um story meu e do Lincoln e eu respondi um ‘sempre’. Isso é a traição. Hoje eu recebi todas as provas de traição, que ele dormiu com uma mulher no domingo. Então se ele julga isso traição, o que você fez hoje, meu amor?”





E ela ainda continuou: “O que vocês fariam se uma pessoa chegasse transtornada na sua casa de ciúmes? Eu me senti com medo, eu pedi para ele ir embora, ele falou que não ia embora. Eu me senti desrespeitada e falei que ia chamar a polícia, ele falou para eu chamar. Eu liguei para os meus pais, expliquei o que estava acontecendo, e sim, eu falei mais alto. Mas eu me senti com medo e desrespeitada.”

No entanto, a mineira não se pronunciou diretamente acerca das acusações de agressão.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias