Traia Veia anuncia ‘Lado B’ com participação especial de João Gomes

10/05/2024 - 9:30

Traia Veia apresenta na sexta-feira, dia 10 de maio, o Lado B, do projeto “Lado A, Lado B” gravado em São Paulo, em fevereiro deste ano. Este registro especial, que apresenta uma seleção cuidadosamente curada de faixas que encantam tanto os corações dos artistas quanto do público, traz desta vez a participação especial de João Gomes. O cantor pernambucano se une à banda na faixa “Colo de Menina”.

Além desse feat exclusivo, “Lado B” traz clássicos como “Frio da Madrugada/Tô por aí”, “Você Virou Saudade/Maus Bocados”, “Coração de Criança/Chovendo Estrelas”, “Insegurança/Temporal/ Eu nunca amei ninguém assim”, “Saudade Esconde”, “Nos Bares da Cidade/ Deslizes”, “Estou apaiconado/Mudar pra quê”, “Não deixa ser tarde demais”, “Palpite/Amanhã não se sabe”, “Porto Solidão” é “Nuvem de Lágrimas”.

O álbum estará disponível em todas as plataformas de áudio e vídeo, a partir do meio dia do dia 10/5. Prepare-se para se emocionar, dançar e se apaixonar com o” Lado B” de Traia Veia, um tesouro musical que resgata o melhor da música brasileira.