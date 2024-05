Tragédia no RS vira motivo para homenagem a Hang e ironia à Madonna e Felipe Neto na Câmara

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 22:08 Para compartilhar:

A tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul virou palco para discussão e ironias entre parlamentares na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 7. A controvérsia começou com a discussão de proposta de moção de aplausos ao empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan e um dos principais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A inclusão do tema na pauta do colegiado foi alvo de protesto da oposição.

Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) afirmou que era uma tentativa de “politização em cima da dor”. Ele cobrou que há artistas e celebridades da esquerda e da direita ajudando as vítimas no Rio Grande do Sul e não faria sentido homenagear apenas um empresário.

Quando o nome do influenciador Felipe Neto foi mencionado pelo psolista, demais integrantes do colegiado majoritariamente bolsonarista ironizaram. “E a Madonna?”, perguntaram outros deputados.

“Essa interrupção (falando de Madonna) é exemplar para demonstrar a baixeza de espírito e a espetacularização diante do sofrimento humano”, afirmou o deputado. Homenagear especificamente Luciano Hang é fazer espetáculo para seu próprio campo se beneficiar diante da dor. Não é caso de esquerda ou direita, são pessoas morrendo.”

O requerimento foi rejeitado por falta de votos. O placar terminou com 18 votos favoráveis a três contra. Eram necessários 20 apoios, em razão de ser uma matéria que seria incluída na pauta durante a sessão. O autor da iniciativa, deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP) menciona ações feitas por Hang para ajudar os vitimados e afirma que ele é “perseguido pela esquerda”.

Ele não foi a única pessoa a ser alvo de moção de aplausos pela Comissão de Segurança da Câmara. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também foi elogiado pela “atuação exemplar” em apoio ao Rio Grande do Sul.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de outro lado, foi alvo de moção de repúdio pela “demora em mobilizar o Exército Brasileiro para atuar no resgate e apoio no Estado”.

“Empresários e civis se uniram para ajudar no regate das vítimas enquanto o Estado não age”, escreveu Bilynskyj, também autor do requerimento. Ele passou então, na justificativa a fazer elogios pela ação de Luciano Hang.

A Comissão ainda poderá votar nesta terça-feira um requerimento que pede a instauração de inquérito à Procuradoria-Geral da República (PGR) para apurar “eventuais crimes ocorridos” no show da cantora Madonna em Copacabana, realizado no último sábado, 11.