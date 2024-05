Tragédia no RS: Tata Estaniecki rebate acusação de que não irá doar dinheiro arrecadado em podcast

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 7:41 Para compartilhar:

Tata Estaniecki e Boo Unzeta, de 30 e 31 anos, comandam o podcast ‘Pod Delas‘ e, nesta terça, 14, fizeram uma edição especial com o intuito de arrecadar fundos para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Ao longo das nove horas de live, as influenciadoras arrecadaram mais de R$ 1 milhão de reais, e Tata chegou a rebater um comentário de que elas não iriam enviar o dinheiro para o estado.

“Queria saber para onde vai esse dinheiro do povo, porque o governo não faz nada, não está chegando dinheiro aqui, tá caótico. Os abrigos todos lotados, os animas estão em situação crítica no canil aberto, o frio está demais. Esse dinheiro, sinceramente, queria saber para onde vai”, escreveu a ex-Fazenda Lary Bottino, de 26 anos, nos comentários de uma página de fofocas no Instagram.

“Para o nosso bolso que não vai ser. Graças a Deus, trabalho bastante para ter o meu. Fica tranquila que vai chegar no povo, sim”, rebateu Tata.

Nos últimos dias, uma série de famosos, como Ana Hickmann, Gkay, MC Daniel, Gustavo Mioto, Duda Reis, Mari Gonzalez, Hariany e Yasmin Brunet participaram da live do podcast para ajudar a arrecadar doações e também doar dinheiro.

No fim da atração, Tata disse que o valor arrecadado era de mais de R$ 1 milhão, e que elas iriam prestar contas do que foi feito com o dinheiro.