Tragédia no RS: Bispo Bruno Leonardo apoia vítimas das enchentes com doação significativa

Em meio a tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, por conta das fortes chuvas que atingiram o estado desde o fim de abril, uma série de famosos tem ajudado no resgate e também com doações. Quem também está nesse time é o Bispo Bruno Leonardo, que destinou 2 milhões de reais para a compra de alimentos para as famílias afetadas.

“Em tempos de adversidade, não podemos cruzar nossos braços. Esta doação é fruto da generosidade e oferta de vocês, minhas ovelhas queridas”, disse.

“Mesmo em meio às dificuldades, sabemos que nossas orações e ações levam esperança e um recomeço para todos que foram afetados”, completou o Bispo.

O Bispo Bruno também aproveitou para compartilhar uma mensagem de esperança e renovação: “Meus irmãos do Rio Grande do Sul, vocês não estão desamparados! Neste momento de dor, nossas orações e nosso amor estão com cada um de vocês, trazendo promessas de dias melhores”.

“Todo nosso amor e solidariedade estão com vocês, e saibam que, mesmo diante das tempestades, a luz da esperança nunca se apagará”, complementou.

Por fim, o Bispo incentiva a todos que possam, a se juntarem nesta corrente de apoio, continuando a oferecer doações e orações para aqueles em processo de reconstrução.

“Unidos em oração, estaremos em busca de força e renovação para todos os atingidos por essa adversidade”, concluiu.