Tragédia na Bahia: Estudante mata três colegas em escola na cidade de Heliópolis

Um estudante matou três colegas nesta sexta-feira, 18, e em seguida tirou a própria vida em uma escola na zona rural de Heliópolis, no norte da Bahia.

Os jovens, que tinham entre 14 e 15 anos, eram estudantes do Colégio Municipal Dom Pedro I, localizado no povoado de Serra dos Correias.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a polícia investiga a origem da arma utilizada no ataque. “A arma utilizada foi recolhida pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), durante procedimentos no local do crime. O revólver, munições, entre outros itens localizados passarão por perícia”, informou a SSP.

Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lamentou a tragédia e informou estar em contato com as autoridades locais para prestar “todo o apoio necessário” para a investigação. “Por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), o MJSP auxiliará os investigadores para que os fatos sejam elucidados o mais breve possível”, afirmou.

O governador Jerônimo Rodrigues decretou luto oficial de três dias na Bahia pelas mortes de quatro jovens. “A medida expressa consternação e solidariedade aos familiares, amigos, comunidade escolar e toda a população da cidade e baiana”, afirmou o governo.

De acordo com informações da SSP, as Polícias Militar, Civil e Técnica da Bahia estão no colégio municipal, tomando todas as medidas relacionadas à preservação do local, coleta de indícios, perícia e remoção das vítimas.

A Secretaria de Educação do Estado (SEC) enviou três psicólogos do Programa de Valorização à Saúde do Professor, para dar assistência e apoiar a comunidade escolar em Heliópolis.