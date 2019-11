Tragédia! Grave acidente mata pai, mãe grávida e filho de cinco anos

Um grave acidente na madrugada deste domingo (17) acabou em tragédia no Rio Grande do Sul. Pai, mãe e filho de cinco anos morreram quando o carro em que estava bateu de frente com um veículo que vinha na direção contrária na BR-472, na altura de Boa Vista do Buricá.

De acordo com a Polícia Civil, Rodrigo Cesar de Barros Padilha, de 32 anos, Joenara Knüppe, que tinha 31 anos e estava grávida, e o filho do casal, identificado como Luis Eduardo Knüppe, estavam em um Cruze que colidiu de frente com uma S10 na altura do km 115,7.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem que pilotava a caminhonete, e que também morreu no local, era José Orlando Gontijo Tavares, de 74 anos.

Equipes do Samu chegaram a ir até o local e conseguiram resgatar duas das vítimas, que acabaram morrendo no caminho para o hospital.

Agora, a polícia deve seguir com as investigações para definir como o acidente ocorreu: se algum dos veículos invadiu a via contrária, se houve algum tipo de falha mecânica ou se os envolvidos estavam em velocidade não condizente com a da via.