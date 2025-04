Tragédia em boate deixa 226 mortos na República Dominicana

Teto de famosa casa noturna local desabou durante um show de merengue. Entre as vítimas estão uma governadora e celebridades do beisebol.O número de mortos pelo desabamento de uma casa noturna em Santo Domingo, capital da República Dominicana, subiu para 226, segundo divulgaram autoridades do país neste sábado (12/04). A tragédia aconteceu na madrugada do dia 8 de abril (horário local), e o saldo de vítimas vem sendo revisto desde então.

Cinco pessoas que haviam sido resgatadas dos destroços e levadas com vida ao hospital não resistiram aos ferimentos. Segundo o ministro da Saúde Victor Atallah, outras vítimas com queimaduras graves seguem em estado grave.

Mais cedo no sábado, o gabinete do presidente dominicano Luis Abinader havia anunciado que 189 pessoas tinham sido resgatadas.

Segundo a mídia local, entre 500 e mil pessoas estavam no clube quando o desastre aconteceu. O luto oficial de três dias decretado pelo governo foi estendido até o domingo.

Abinader prometeu criar uma comissão formada por especialistas nacionais e estrangeiros para esclarecer as causas do acidente.

O teto da boate Jet Set desabou por volta da 1h da manhã (horário local), cerca de uma hora após o início do show do artista de merengue Rubby Pérez. Um vídeo publicado em redes sociais mostra partes do teto caindo, enquanto as pessoas começavam a se afastar antes de a estrutura cair por inteiro.

Entre as vítimas estão figuras importantes do país. Nelsy Cruz, governadora da província de Monte Cristi, foi a primeira pessoa a alertar o presidente dominicano Luis Abinader sobre o desastre. Ela ligou para ele e disse que estava enterrada sob os escombros, de acordo com a primeira-dama Raquel Abraje. Nelsy Cruz morreu mais tarde no hospital em decorrência dos ferimentos.

Parentes do cantor Rubby Pérez, que se apresentava quando o teto caiu, disseram que ele havia sido resgatado, informação depois refutada pelas autoridades locais. O artista de 69 anos está entre os mortos, assim como um dos saxofonistas da banda. "Foi repentino. Pensei que fosse um terremoto, então me joguei no chão e cobri minha cabeça", disse Enrique Paulino, empresário do cantor.

Os ex-jogadores de beisebol Octavio Dotel e Tony Blanco também estão entre os mortos. Dotel, que tinha 51 anos, chegou a ser resgatado com vida mas não resistiu aos ferimentos.

"Pedra rachou a mesa onde estávamos"

Iris Pena, uma mulher que estava no local do acidente, contou à SIN TV como escapou com seu filho. "Em um momento, sujeira começou a cair [do teto] como pó na bebida sobre a mesa", disse. "Uma pedra caiu e rachou a mesa onde estávamos, e conseguimos sair", contou Pena. "O impacto foi muito forte, como se tivesse sido um tsunami ou um terremoto."

No dia da tragédia, dezenas de membros da família acudiram aos hospitais em busca de notícias. "Estamos desesperados", disse Regina del Rosa, cuja irmã estava no show, à SIN. "Eles não estão nos dando notícias, não estão nos dizendo nada."

Imagens de helicóptero revelaram um grande buraco onde antes ficava o teto da boate. Um guindaste estava ajudando a levantar alguns dos escombros mais pesados enquanto homens com capacetes vasculhavam os destroços.

"Principal objetivo é salvar vidas"

O presidente Abinader afirmou que todas as agências de resgate estão "trabalhando incansavelmente" para ajudar as pessoas afetadas. "Lamentamos profundamente a tragédia que ocorreu na boate Jet Set. Estamos acompanhando o incidente minuto a minuto desde que ele ocorreu", escreveu ele na rede social X. "Todas as agências de socorro forneceram a assistência necessária e estão trabalhando incansavelmente nos esforços de resgate. Nossas orações estão com as famílias afetadas."

Abinader visitou o local e abraçou as pessoas que procuravam amigos e familiares, alguns com lágrimas no rosto. Ele não falou com os repórteres.

Causa do desabamento ainda é desconhecida

A Jet Set é uma casa noturna icônica no sul de Santo Domingo e foi inaugurada em 1973 como boate e restaurante, tornando-se o local mais popular do gênero no país, de acordo com o Listín Diario, um jornal local. Mais tarde, mudou-se do local original e passou por reformas em 2010 e 2015.

As autoridades ainda não comentaram sobre o que pode ter causado a queda do teto, incluindo quaisquer possíveis descobertas preliminares. A promotora Rosalba Ramos disse à estação de TV CDN que, embora "todo mundo queira saber" o que aconteceu, as autoridades ainda estavam concentradas em encontrar sobreviventes.

