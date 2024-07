Traficantes x milícias: polícia ocupa 10 comunidades para inibir disputas no RJ

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2024 - 8:33 Para compartilhar:

As forças de segurança pública deflagraram na manhã desta segunda-feira, 15, a “Ação Ordo”, que tem como objetivo ocupar 10 comunidades de seis bairros da zona oeste do Rio de Janeiro para retomar territórios e inibir as disputas por controle dessas áreas entre traficantes e milícias, que ocorrem há quase dois anos.

Ao acompanhar a saída dos policiais, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou: “Não existe lugar onde o poder público não entre. As forças de segurança tem feito um excelente trabalho de enfraquecimento das milícias, mas existem, nessas áreas, um cenário de guerra, que sabemos que prejudica os moradores. Nossa gestão trabalha para a retomada da ordem”.

A ação contou com informações de inteligência sobre os casos de crimes nas regiões. A zona oeste do Rio de Janeiro tem sido alvo de intensas disputas territoriais entre traficantes e milicianos.

Segundo o telejornal “Bom dia RJ”, a TV globo, a operação contou com a atuação de dois mil policiais Civis e Militares na Cidade de Deus, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Morro do Banco, Fontela, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João, Terreirão e César Maia. Os bairros da ação são: Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, Itanhangá, Vargem Grande e Vargem Pequena.

Além disso, os agentes procuram cumprir mandados de prisão de criminosos que estão em aberto.