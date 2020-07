Traficantes usam foto de Bolsonaro em embalagem de drogas

Traficante têm usado fotos do presidente Jair Bolsonaro na embalagem de pinos de cocaína e maconha em São Paulo. De acordo com a polícia, o objetivo seria indicar aos clientes a droga teria melhor qualidade. As informações são do colunista Rogério Gentile, do Uol.

Em São Paulo, a polícia apreendeu 86 pinos de cocaína na casa de Rodieri Levi da Silva Cardoso. Os agentes também encontraram uma porção de 20,7 gramas da droga e uma balança de precisão. Vários pinos tinham adesivos com a fotografia de Bolsonaro. Já em uma operação em Mogi Mirim, embalagens de maconha tinham a inscrição “Bolso Bek” e a imagem do presidente.

Na semana passada, Rodieri foi condenado a cinco anos e dez meses de prisão em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. Na decisão, o juiz Jose Luis Pereira Andrade ressaltou que os próprios familiares do acusado admitiram que ele comercializava drogas. Rodieri nega as acusações e recorreu da decisão.

Veja também