Traficantes do Morro do Barbante invadem Dendê e mantam três rivais

Rio – Três traficantes do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, foram assassinado na tarde deste domingo dentro da comunidade do bairro da Zona Norte do Rio. De acordo com testemunhas, os criminosos foram alvos de rivais do Morro do Barbante, que fica no Galeão, que invadiram a região e atiraram contra eles na Rua Baviera, perto da localidade conhecida como Riacho, por volta das 16h30. Os mortos eram conhecidos como Zaca, Pretinho e S3.