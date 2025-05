Traficante TH da Maré é morto em operação policial no Rio de Janeiro

O traficante Thiago da Silva Folly, conhecido como “TH da Maré“, foi morto nesta terça-feira, 13, durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, zona norte no Rio de Janeiro. Até o momento, não há mais detalhes sobre como a morte ocorreu.

Deflagrada no início do dia, a ação dos policiais culminou em uma troca intensa de tiros na região e provocou a interdição de vias expressas para a segurança dos moradores. Às 6h48, a PM informou que o tráfego na Linha Amarela foi retomado, mas manteve policiamento reforçado no local.

Policiais militares do #BOPE realizam, nesta terça-feira (13), patrulhamento no interior do Complexo da Maré, localizado na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/dxiyLo7VSl — @pmerj (@PMERJ) May 13, 2025

Quem era o traficante

TH da Maré tinha 36 anos e chefiava o tráfico de drogas da facção TCP (Terceiro Comando Puro) na Maré, complexo que engloba 16 favelas da capital fluminense e é palco de disputas territoriais entre diferentes grupos criminosos, incluindo o Comando Vermelho.

O traficante estava foragido desde 2014, quando teve o mandado de prisão expedido por participação na execução do cabo do Exército Michel Augusto Mikami, morto em novembro daquele ano durante uma operação na comunidade. Thiago era procurado por oito delitos, incluindo homicídio qualificado e associação criminosa.