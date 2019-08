Traficante é preso em festa de aniversário da família na Quinta da Boa Vista

Rio – PMs da UPP Borel prenderam, no sábado, um traficante que Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte do Rio, quando ele estava em uma festa de aniversário da família na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Gelson da Silva Machado Júnior, conhecido como Cabeça, de 25 anos, estava foragido da Justiça. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito.

De acordo com a Polícia Militar, no dia 20 de abril, Gelson fugiu do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde estava preso custodiado após ser baleado e ser encontrado com um fuzil AK-47 . Na ocasião, os dois PMs responsáveis pela guarda do traficante, o sargento Rezende e o cabo Erick, ambos lotados no 3º BPM (Méier), foram presos.