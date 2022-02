Traficante é preso com livro de educação financeira: ‘Segredos da Mente Milionária’

Um homem de 23 anos foi preso suspeito de traficar drogas em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), na terça-feira (1º). Com ele foi apreendido um livro de educação financeira, “Os Segredos da Mente Milionária”. As informações são do jornal O Tempo.

O rapaz guardava dentro do livro anotações do tráfico de drogas. De acordo com o sargento da Polícia Militar Gleison de Souza, à frente da ocorrência, “ele comentou que lê o livro como passatempo”.

O suspeito foi preso após uma denúncia anônima. Segundo o sargento, ele estava foragido da Justiça desde 2019 pelo crime de homicídio. Ele teria matado um adolescente de 17 anos que saía de uma audiência no fórum do município.

Junto com o suspeito, foram apreendidas uma pistola 9 mm de fabricação turca e com mira a laser, 15 munições 9 mm, dois celulares, meia barra de cocaína, meia barra de crack, 12 buchas de maconha, cerca de R$ 580 em espécie, 292 pedras de crack, além de 1.458 pinos de cocaína.

