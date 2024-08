Tráfego na Via Dutra terá mudanças neste final de semana; veja local da obra e desvios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2024 - 15:49 Para compartilhar:

A Via Dutra terá bloqueios nos dois sentidos nesta sexta-feira, 23, sábado, 24, e domingo, 25, por causa de obras que interditarão as pistas que ligam São Paulo a Rio de Janeiro na altura do km 227, na região da Vila Galvão, na capital. Segundo a CCR, concessionária que administra a via, toda a região da obra estará sinalizada para orientar os motoristas sobre as interdições e os desvios.

A atividade de sexta-feira para sábado será somente na pista marginal sentido Rio de Janeiro. O tráfego na pista expressa não sofrerá interrupção.

As atividades de sábado para domingo serão na pista expressa sentido São Paulo, com interdição total, e na marginal sentido São Paulo, com desvio do tráfego para a Rodovia Fernão Dias. Para retornar para a Via Dutra, o motorista precisará utilizar o retorno na altura do km 89 da Fernão Dias.

As atividades estão programadas para ocorrer entre 21h e 5h. Em caso de mau tempo, as atividades poderão ser suspensas ou mesmo canceladas.

A alteração é necessária para continuidade das obras de construção dos três novos viadutos de ligação da Via Dutra com a rodovia Fernão Dias. Nessa fase serão feitos os içamentos e lançamentos vigas, que chegam a pesar 110 toneladas, da nova estrutura. Para o posicionamento dos guindastes que farão o içamento das vigas, será preciso promover interrupções no tráfego.