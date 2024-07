Tráfego ferroviário ainda enfrenta problemas na França após sabotagem

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/07/2024 - 7:55 Para compartilhar:

O tráfego ferroviário na França permanecia prejudicado neste sábado (27) devido ao grande ataque contra a rede de alta velocidade executado horas antes da cerimônia dos Jogos Olímpicos de Paris.

A situação está melhor, mas o tráfego prossegue afetado neste sábado, com dois em cada três trens circulando nos eixos noroeste e sudoeste, 80% na rede que segue para o norte (com atrasos de uma a duas horas) e tráfego normal no linha em sentido leste, segundo as previsões da empresa ferroviária pública SNCF.

A empresa prevê que os problemas devem prosseguir no domingo em algumas conexões.

“Mas todos os transportes de atletas e pessoas credenciadas para os Jogos estão garantidos”, destacou a SNCF.

Na madrugada de sexta-feira, os cabos de fibra óptica próximos às vias que garantem a transmissão de dados de segurança aos condutores foram cortados e incendiados em vários pontos da rede.

Uma fonte próxima à investigação do caso aberta pelo Ministério Público de Paris disse que esta foi uma operação “bem preparada”, organizada por uma única estrutura.

O ataque aconteceu algumas horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, no momento em que muitas pessoas pretendiam viajar para a capital francesa.

Mas as pessoas mais afetadas “são os 800 mil viajantes previstos para o fim de semana, que devem chegar aos seus locais de férias”, disse o ministro dos Transportes, Patrice Vergriete.

