Tráfego em Rodovia Sul-Matogrossense aumenta 11,4%, informa CCR

O tráfego total de veículos na Rodovia Sul-Matogrossense, operada pela Concessionária MS Via da CCR, aumentou 11,4% na semana entre 28 de agosto e 3 de setembro de 2020, em comparação com igual período do ano passado. Por segmento, o trânsito de veículos de passeio subiu 2,2% e o de veículos comerciais cresceu 13,5%, na mesma base comparativa, segundo informa a CCR em comunicado divulgado hoje.

No acumulado do ano, entre 1º de janeiro e 3 de setembro, o tráfego total na MS Via apresenta queda de 3,6%, sendo uma baixa de 14,9% na circulação de veículos de passeio e uma pequena retração de 0,5% no trânsito de veículos comerciais, quando comparado com igual período de 2019.

