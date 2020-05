Tráfego de veículos de passeio caiu 26,5% na semana, afirma Rodonorte

A concessionária Rodonorte informou, em fato relevante, que o tráfego de veículos de passeio nas rodovias sob sua gestão caiu 26,5% entre 8 e 14 de maio, na comparação com igual intervalo do ano passado. Já a movimentação de veículos comerciais aumentou 17,8% no período. Na média, o tráfego aumentou 8,2%.

No acumulado do ano até 14 de maio, a movimentação total de veículos foi 7,2% maior em relação ao período correspondente de 2019. O tráfego de carros de passeio recuou 11,7% em quase cinco meses, enquanto o de veículos comerciais subiu 13,6%, conforme reportado pela Rodonorte.

A companhia é responsável hoje por 3.735 quilômetros de rodovias da malha concedida nacional, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, sob a gestão das concessionárias CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP), CCR RodoAnel (SP), CCR SPVias (SP), Renovias (SP), CCR MSVia (MS) e CCR ViaSul (RS).