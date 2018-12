Tradutores de libras acompanharão Bolsonaro em discurso no Planalto

Tradutores de libras ficarão ao lado do presidente eleito, Jair Bolsonaro, no parlatório do Palácio do Planalto, no momento de seu pronunciamento à nação, amanhã (1º). O ensaio dos profissionais foi acompanhado de perto pela futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na tarde de hoje (31).

Michelle Bolsonaro fez questão de conversar pessoalmente com os tradutores e verificar os preparativos para a cerimônia de amanhã. Os tradutores também estarão presentes na hora da execução do Hino Nacional.

Para a futura primeira-dama, a linguagem de sinais é um tema fundamental. Isso explica a presença de tradutores de libras na cerimônia de posse. Ela própria é tradutora de libras.

A TV NBR, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), incluirá na transmissão de posse a tradução em libras, como é de praxe nas transmissões de eventos oficiais.

Michelle Bolsonaro já revelou que pretende, como primeira-dama, atuar em favor da comunidade das pessoas com deficiência. Pessoalmente, é engajada com os surdos. Nas entrevistas e transmissões ao vivo pela internet, o presidente eleito manteve ao seu lado tradutores de libras.