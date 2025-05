Tradutor de carta de Lady Gaga é funcionário do Copacabana Palace; conheça

Durante o show de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado, 3, um fã brasileiro chamou atenção ao subir ao palco junto da cantora me meio às performances, para ajudá-la na tradução de uma carta escrita aos fãs.

Não demorou muito para que a curiosidade do público tomasse conta das redes sociais. O garoto em questão é Nicolas Rafael Garcia, funcionário do Copacabana Palace, hotel localizado em frente ao local do show da diva pop e onde ela estava hospedada.

Segundo o seu perfil no LinkedIn, Nicolas é formado em hotelaria pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e atua no setor de atendimento a hóspedes VIP do estabelecimento.

A cantora leu em inglês e Nicolas traduzia suas palavras ao público. Na mensagem, Gaga se desculpou pela longa ausência no país — seu último show em solo brasileiro foi em 2012 —, agradeceu o carinho dos fãs e declarou seu amor pelo público brasileiro.

Ele e a artista ainda colocaram juntos uma bandeira do Brasil em uma espécie de janela montada no palco, simbolizando o reencontro tão aguardado.

