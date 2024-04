Trading Czarnikow eleva estimativa de superávit global de açúcar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/04/2024 - 15:13 Para compartilhar:

São Paulo, 17 – A trading Czarnikow elevou sua estimativa de superávit global de açúcar em 2023/24 de 3,5 milhões de toneladas projetadas em março para 4,7 milhões de toneladas. A estimativa de produção mundial foi aumentada em 1,3 milhão de toneladas em relação a março, para 182,6 milhões de toneladas. Já a de consumo foi ampliado em 100 mil toneladas, para 177,9 milhões de toneladas.

A Czarnikow também estimou a produção global de açúcar para a temporada 2024/25 em 187,3 milhões de toneladas. “Uma recuperação na área plantada de cana-de-açúcar na Tailândia e nas plantações de beterraba na União Europeia (UE) vão ajudar a impulsionar este crescimento, com a produção de açúcar brasileira e indiana permanecendo praticamente inalterada”, afirmou.

A trading ponderou que a estimativa depende do clima nas principais regiões produtoras de açúcar do mundo. Já existem preocupações sobre o desempenho da cana no Centro-Sul do Brasil devido ao clima seco e quente no verão.

Já o consumo global de açúcar deverá aumentar para 182 milhões de toneladas em 2024/25, ante estimativa de 177,9 milhões de toneladas no ano-safra 2023/24.

Ainda assim, o aumento da produção do Centro-Sul do Brasil, da Tailândia e da UE poderá resultar em um grande excedente de produção, que foi estimado em 5,4 milhões de toneladas pela Czarnikow.