Tradicional desfile aquático colore Grande Canal de Veneza

VENEZA, 16 FEV (ANSA) – As celebrações do Carnaval de Veneza foram abertas oficialmente neste domingo (16) com uma popular procissão aquática de embarcações tradicionais, lideradas pela “Pantegana”, barco em formato de ratazana considerado um dos símbolos do evento.

Ao todo, mais de 100 embarcações venezianas navegaram pelas águas do Grande Canal. A passagem dos barcos foi acompanhada por uma explosão de cores, encantando os espectadores que assistiram ao espetáculo das margens.

“Feliz Carnaval a todos, vamos comemorar juntos celebrando o ilustre personagem veneziano cuja fama atravessou os séculos e chegou aos dias atuais”, disse o prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro.

O público teve a oportunidade de escolher os três barcos mais bem decorados do desfile. A primeira colocação ficou com o Api della remiera di Castello, composto por uma tripulação exclusivamente feminina.

A sustentabilidade também marcou presença em Veneza, pois os confetes lançados no Grande Canal durante a passagem das embarcações eram biodegradáveis e ecossustentáveis. (ANSA).