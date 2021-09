Trabalho tático marca penúltimo treino do Corinthians visando o Red Bull Bragantino Timão encara o Massa Bruta, em Bragança, neste sábado (2), às 19h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda sem público no estádio

O Corinthians fez na manhã desta quinta-feira (31), o seu penúltimo treino de preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (2), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Comandado pelo técnico Sylvinho, os atletas corintianos foram submetidos a um trabalho tático de posicionamento de olho nas estratégias para o confronto diante do Massa Bruta. No primeiro turno, em confronto realizado no mês de junho, na Neo Química Arena, o Timão foi derrotado por 2 a 1, de virada.

Após a atividade tática, o treinador também comandou um atividade de bolas paradas defensivas.

Alguns atletas permaneceram ao fim do treinamento para realizar alguns trabalhos complementares supervisionados pela comissão técnica.

O último treino do Corinthians visando a equipe de Bragança Paulista acontecerá nesta sexta-feira (1º), no período da tarde.

Ainda que haja a autorização para o retorno do público nesta rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão visitará o Red Bull Bragantino ainda com os portões fechados, já que a permissão para a volta dos torcedores aos estádios no Estado de São Paulo só está prevista a partir da terça-feira (5).

