Trabalho remoto impede recuperação total das vendas de cafeterias nos EUA, diz pesquisa

Por Marcelo Teixeira







NOVA YORK (Reuters) – As vendas de cafeterias nos Estados Unidos não se recuperaram totalmente de uma profunda queda no início da pandemia da Covid-19, porque a maioria dos clientes ainda está trabalhando em casa por pelo menos um terço de seu tempo de trabalho, mostrou uma publicação de pesquisa do Bank of America Institute nesta quinta-feira.

O relatório comparou dados de trabalhos remotos com transações em cafeterias no país que é o maior consumidor mundial da bebida, e mostrou que os volumes de vendas nessas lojas se estabilizaram após a recuperação pós-quarentenas e permaneceram abaixo dos níveis pré-pandemia.

“A lógica é simples: as pessoas tendem a tomar um café durante o trajeto matinal e em outros momentos do dia quando trabalham no escritório. Se estiverem trabalhando em casa, sua demanda por produtos de café provavelmente diminuirá”, disse a publicação.

O mercado global de café viu uma diminuição na demanda durante a pandemia devido ao fechamento de cafeterias. Cerca de um terço do consumo de café em mercados maduros acontece fora de casa, de acordo com dados do setor.