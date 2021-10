Trabalho de potencialização do sócio-torcedor no CRB apresenta importante resultado Entre o período que o público estava proibido de comparecer aos estádios e a recente reabertura, o Regatiano aumentou esse índice em mais de 500%

O processo de retomada do público aos estádios aliado a uma estratégia de potencialização do programa de sócio-torcedor do CRB apresentou um excelente resultado recente no que se refere ao número de adesões.

Entre o período que o público estava proibido de comparecer aos estádios e a recente reabertura, o Regatiano aumentou esse índice em mais de 500%. Enquanto antes da retomada esse dado estava em somente 400 sócios, atualmente o cálculo é de 2,1 mil.

Lucas Ramires, gerente comercial do CRB, deu recente entrevista para o portal ‘ge’ onde entende que, além da natural mobilização pela reabertura de palcos como o Rei Pelé, a reativação do Casarão (prédio histórico de propriedade do clube recentemente reinaugurado para trabalhos voltados ao sócio-torcedor) também teve papel fundamental no crescimento.

Lucas também acredita que existe na equação um caráter de conscientização do torcedor do Galo da Praia em relação ao entendimento da importância de potencializar as receitas. Algo que, naturalmente, minimiza o alto impacto da perda financeira recente:

– A gente pegou um programa de sócios com menos de 400 pessoas e já passamos das 2 mil. Um trabalho feito em conjunto, com a abertura do Casarão, com a equipe de sócios, e estamos crescendo a cada dia. O torcedor vem se associando, sabendo da importância de ter uma receita mensal para o clube, até para a diretoria se programar em cima dessa ajuda.

