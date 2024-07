Trabalhistas têm vitória esmagadora nas legislativas britânicas (boca de urna)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/07/2024 - 18:18 Para compartilhar:

O Partido Trabalhista conquistou uma vitória esmagadora nas eleições legislativas no Reino Unido nesta quinta-feira (4), pondo fim a 14 anos de governo conservador e abrindo caminho para seu líder, Keir Starmer, assumir o cargo de primeiro-ministro, de acordo com uma pesquisa de boca de urna.

Segundo essas estimativas divulgadas pelas emissoras britânicas, os Trabalhistas (centro-esquerda), conquistariam 410 dos 650 assentos na Câmara dos Comuns, contra 131 dos conservadores, que sofreriam seu pior resultado nas urnas desde o início do século XX. O partido anti-imigração Reform UK teria uma entrada significativamente maior do que o esperado no Parlamento, com 13 assentos.

