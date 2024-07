Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2024 - 20:01 Para compartilhar:

LONDRES, 4 JUL (ANSA) – Após 14 anos na oposição, o Partido Trabalhista obteve uma vitória esmagadora nas eleições no Reino Unido, de acordo com as projeções divulgadas nesta quinta-feira (4). A legenda deverá receber 410 cadeiras no Parlamento.

