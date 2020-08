‘Trabalhei bastante para estar aqui’, diz Patrick de Paula

Coube ao volante Patrick de Paula, de 20 anos, bater o último pênalti da final do Campeonato Paulista. O jogador acertou a cobrança e deu o título estadual para o Palmeiras em cima do Corinthians, neste sábado, no Allianz Parque. Após o clássico, Patrick de Paula comemorou a conquista. O Palmeiras venceu por 4 a 3 nas penalidades, após empate por 1 a 1.

“Estou muito feliz, trabalhei bastante para estar aqui comemorando esse título com meus companheiros. Treinei bastante cobranças de pênalti durante a semana, fui bem concentrado e pude dar alegria para a torcida do Palmeiras”, afirmou o jovem volante, ainda no gramado.

Patrick de Paula já havia sido o herói na semifinal, ao marcar o gol do Palmeiras na vitória sobre a Ponte Preta. O jovem vive fase especial apenas três anos após disputar a Taça das Favelas. Na competição de várzea, ele chamou atenção do Palmeiras com suas atuações pelo Cara Virada, time de um projeto criado na região de Santa Margarida, zona oeste do Rio de Janeiro.

O volante foi campeão do Campeonato Brasileiro sub-20 no ano passado e passou a ser utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo como titular nesta temporada. Em março, ele renovou contrato com o Palmeiras até o fim de 2024.

