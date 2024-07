‘Trabalharemos bem com Trump ou Harris’, diz Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/07/2024 - 18:01 Para compartilhar:

ROMA, 21 JUL (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, indicou que já dá como certa a nomeação da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, para concorrer à Casa Branca contra Donald Trump pelo Partido Democrata.

“Devemos olhar com grande serenidade para os EUA, um grande país amigo. Nós trabalharemos bem com quem quer que seja o próximo presidente, seja Trump, seja Harris”, disse o chanceler em entrevista a um telejornal italiano.

“Estamos trabalhando bem com o governo Biden e trabalhamos bem com o governo Trump”, acrescentou. Segundo Tajani, a desistência do democrata “estava no ar” havia vários dias, sobretudo depois do diagnóstico positivo de Covid-19.

“Somos amigos dos EUA e temos de conservar relações sólidas na ação transatlântica, que são uma prioridade de nossa política externa. Felicito Biden, sua decisão provavelmente é a correta para seu partido”, concluiu. (ANSA).