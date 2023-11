Trabalhar mais de 55 horas por semana mata 745 mil pessoas por ano no mundo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 28/11/2023 - 3:45 Para compartilhar:

O trabalho custa a vida a quase três milhões de pessoas por ano no mundo. E dessas baixas, cerca de 800.000 foram devidos à exposição em jornadas de trabalho de mais de 55 horas.

Estas são algumas das principais conclusões do estudo Uma chamada de atenção para ter ambientes laborais mais saudáveis ​​e seguros, elaborada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e publicada no domingo. Desses três milhões de mortes (concretamente 2,96), a maior parte deveu-se a doenças derivadas do emprego (2,6 milhões) como problemas circulatórios, câncer e doenças respiratórias. Os 330.000 restantes são relativos a acidentes de trabalho .

O estúdio da OIT, elaborado com a colaboração da Organização Mundial da Saúde (OMS), relaciona essas mortes com os riscos mais habituais no trabalho.

O que mais causa mortes (744.942) é a exposição a longas jornadas de trabalho, é dito, por cerca de 55 horas por semana. Os outros riscos que mais causam falhas são a exposição a gases e humos (450.381), lesões derivadas do trabalho (363.283), exposição a amigo (209.481), uma fatia (42.258), substâncias que produzem asma (29.641), uma radiação ultravioleta solar (17.936), escapamentos de motor diesel (14.728), arsênico (7.589) e níquel (7.301). Estas cifras correspondem a 2016.

A análise também relaciona esses riscos com o tempo de saúde que os trabalhadores têm ( anos de vida ajustados por incapacidade, ou DALYS em suas siglas em inglês). O risco que mais anos de vida custa aos trabalhadores são as lesões derivadas do emprego (26,44 milhões), seguidas da exposição a jornadas de trabalho de mais de 55 horas (23,26), fatores ergonômicos (12,27) e a exposição a gases e humos (10,86). O relatório mais detalhado: “A taxa de câncer de trânsito, brônquios e pulmão atribuída à exposição laboral ao cromo foi duplicada entre 2000 e 2016; a incidência de mesotelioma atribuída à exposição ao amigo aumentou em 40%; o índice de câncer de pele sem melanoma aumentou em mais de 37% entre 2000 e 2020; as mortes devem-se à exposição a agentes que desencadeiam a asma e partículas, gases e humos diminuem em mais de 20%”.

Em uma relação com doenças concretas, a OIT indica que 32,4% das mortes por trabalho se devem a problemas circulatórios, os 27,5% ao câncer, os 14,3% às doenças respiratórias, os 11,3% a lesões, o 7,2% a doenças infecciosas, o 3% a asma, o 2,9% a condições neuropsiquiátricas, o 0,95% a problemas do sistema geniturinário, o 0,94% a doenças digestivas e o 0, 15% a outros motivos. Segundo o relatório, mais de 13 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com uma deficiência visual causada por seu trabalho.

O relatório destaca que os assassinatos relacionados ao emprego representam 6,7% de todos os falecimentos registrados em nível global. Este impacto difere por regiões: a maior proporção é da África (7,4%), Ásia e Pacífico (7,1%) e Oceania (6,5%). A proporção é menor na Europa ou na América, mas a OIT não relata os dados concretos, como também as informações por países, que serão distribuídas em breve em uma ampliação deste estúdio. A OIT sinalizou a agricultura, a silvicultura e a pesca, a mineração, a construção e a indústria como os setores mais perigosos, e também colocou o foco na economia informal, onde “se cuida de rendimentos estáveis ​​e proteção adequada”. O simismo, destaca que muitos mais homens morrem por causa do trabalho (51,4 por cada 100.000 adultos em idade laboral) do que mulheres (17,2 por 100.000).

“Além da tragédia mundial dos assassinatos relacionados ao trabalho, a OIT estima que 395 milhões de trabalhadores em todo o mundo sofreram lesões laborais não mortais”, finaliza esta organização.

