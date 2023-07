Trabalhar em casa pode eliminar US$ 800 bilhões dos valores dos escritórios em todo o mundo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/07/2023 - 0:50 Compartilhe

O trabalho remoto corre o risco de eliminar US$ 800 bilhões do valor dos edifícios de escritórios nas principais cidades do mundo até 2030, à medida que a tendência pós-pandemia aumenta as taxas de vacância de escritórios e reduz os aluguéis, de acordo com um novo relatório.

A presença no escritório se estabilizou em 30% abaixo das normas pré-Covid e apenas 37% dos trabalhadores vão ao escritório todos os dias, disse o McKinsey Global Institute em um relatório na quinta- feira.

+ Assim fica difícil para o governo alemão: espiões querem fazer home office

A pesquisa se soma a uma série de sinais recentes de que mudanças duradouras nos hábitos de trabalho por causa da pandemia estão prejudicando o valor dos imóveis comerciais – um mercado também sob pressão devido ao aumento das taxas de juros. No mês passado, o HSBC anunciou planos de reduzir pela metade o tamanho de sua sede global, trocando sua imponente torre no distrito comercial de Canary Wharf, em Londres, por um edifício muito menor perto do centro da cidade.

“O trabalho híbrido veio para ficar”, disse McKinsey. “Os imóveis urbanos em cidades superestrelas ao redor do mundo enfrentam desafios substanciais. E esses desafios podem colocar em risco a saúde fiscal das cidades, muitas das quais já estão se esforçando para lidar com a falta de moradia, as necessidades de trânsito e outras questões urgentes”.

A McKinsey analisou mais de perto nove cidades “superestrelas” com uma participação desproporcional no produto interno bruto urbano mundial, ou seja, Pequim, Houston, Londres, Nova York, Paris, Munique, São Francisco, Xangai e Tóquio.

Os estimados US$ 800 bilhões em perdas de avaliação nessas cidades representam um declínio de 26% em relação aos níveis de 2019. Em um cenário mais severo, o valor dos escritórios pode cair até 42%, disse a consultoria.

“O impacto no valor pode ser ainda mais forte se o aumento das taxas de juros o agravar”, acrescentou McKinsey. “Da mesma forma, o impacto pode ser mais forte se as instituições financeiras com problemas decidirem reduzir mais rapidamente o preço das propriedades que financiam ou possuem”.

Há temores de que uma desaceleração no setor imobiliário comercial possa causar perdas nos bancos, que financiam muitos dos negócios do setor. Nos Estados Unidos, onde os empréstimos vêm principalmente de bancos pequenos e médios, as condições de crédito já se tornaram mais rígidas.

A demanda cada vez menor por escritórios reduziu os aluguéis solicitados pelos proprietários, com as cidades americanas sofrendo as quedas mais acentuadas, constatou a McKinsey. Em São Francisco e Nova York no ano passado, os aluguéis pedidos caíram 28% e 22%, respectivamente, em comparação com 2019, levando em conta a inflação.

Em um cenário moderado, a demanda por escritórios pode ser 13% menor até o final da década do que em 2019.

Embora a taxa de saída das pessoas das cidades tenha retornado à menor tendência pré-pandêmica, “poucas das pessoas que saíram retornarão” e “as compras urbanas não se recuperarão totalmente”, disse a consultoria.

O tráfego de pedestres perto de lojas em áreas urbanas permanece 10 a 20% menor do que antes da pandemia, em parte impulsionado pelo crescimento das compras online.

A McKinsey disse que as cidades podem se adaptar à demanda em declínio por espaços de escritórios “assumindo uma abordagem híbrida”, desenvolvendo escritórios multiuso e espaços de varejo e construindo edifícios que podem ser facilmente adaptados para atender a diferentes propósitos.

Em uma entrevista no Technology Summit da Bloomberg no mês passado, o prefeito de São Francisco, London Breed, propôs refazer o centro da cidade em dificuldades demolindo espaços comerciais abandonados, incluindo o shopping Westfield. Ela sugeriu a construção de um laboratório ou estádio de futebol em seu lugar.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias