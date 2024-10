Trabalhar contra pobreza não é comunismo, diz Papa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/10/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 25 OUT (ANSA) – O papa Francisco criticou nesta sexta-feira (25) aqueles que associam a devoção aos mais necessitados à ideologia comunista.

“Por favor, não digam que padres e freiras que trabalham com os pobres são comunistas! Por favor, isso ainda é falado até hoje!”, reclamou o pontífice durante a Assembleia das Dioceses de Roma.

O líder da Igreja Católica também alertou sobre o papel de todos no combate à pobreza e à desigualdade, cenário presente em diversos países.

“O pobre não pode ser só um número, não pode ser um problema e, pior, não pode ser um descarte. Ele é nosso irmão, carne da nossa carne”, declarou Francisco.

Segundo Jorge Bergoglio, as instituições e voluntários que atuam no combate à pobreza “fazem o bem”, porém, com o passar do tempo, “é preciso enxergar a questão da pobreza como uma urgência eclesial, que precisa do empenho e da responsabilidade de todos”.

Para o Papa, existem diversos tipos de pobreza que precisam ser combatidos: “os pobres de alimentos e de esperança, os que têm fome de justiça, os que têm sede de futuro e os necessitados de vínculos para enfrentar a vida”. (ANSA).