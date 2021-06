Trabalhadores fazem o ‘L’ de Lula com as mãos em foto ao lado de Bolsonaro

Nesta quinta-feira (24), trabalhadores da barragem de Oiticica, em Jucurutu, no Rio Grande do Norte, posaram para uma foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fazendo o tradicional gesto de apoio ao ex-presidente Lula (PT), o ‘L’ com a mão.

Segurando a bandeira do Brasil, quatro funcionários aparecem na foto com o chefe do executivo fazendo o ‘L’, ato notabilizado pelo caráter de apoio a Lula, principal concorrente de Jair para as eleições presidenciais de 2022.

A imagem foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional no Instagram e circula pelas redes sociais. No mesmo evento, Bolsonaro chegou a falar sobre Lula, afirmando que “muitos estão com saudades de um presidente que era acusado de corrupção, de comprar parlamentares, de corromper as pessoas e de assaltar a Petrobras”.

Segundo o ministério chefiado por Rogério Marinho, a obra da barragem visitada por ele e Jair deve ser concluída até o fim de 2021 e vai atender “cerca de 330 mil pessoas de oito cidades potiguares”.

“A barragem, que vai receber as águas do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco, tem, até o momento, 90,81% de execução e deve estar totalmente concluída até dezembro de 2021. O investimento total é de R$ 657,2 milhões, sendo R$ 638,2 milhões do governo federal”, dizia o texto do ministério que acompanha a fotografia.

