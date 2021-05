Trabalhadores em condição análoga à escravidão são resgatados de empresa

Trabalhando em condições análogas à escravidão de dois empreendimentos da MRV Engenharia em São Leopoldo e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 16 trabalhadores foram resgatados em uma operação de fiscalização. Rubens Menin, fundador da CNN Brasil e do Banco Inter, é o dono da MRV. As informações são do UOL.

Segundo a fiscalização, os funcionários eram aliciados em cidades do interior do Maranhão. Eles precisavam pagar até R$ 500 pela vaga, o que é proibido por lei, e recebiam promessas de salários e boas condições de trabalho. As vítimas só percebiam que eram enganadas quando chegavam aos empreendimentos.

Na tentativa de abandonar o falso trabalho, os funcionários logo percebiam que a empresa não fornecia recursos para voltarem para suas cidades de origem e, como não tinham dinheiro, continuavam trabalhando.

O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul pontuou que as vítimas “vinham sofrendo descontos em cobrança por uma ‘cesta básica’, o que diminuía ainda mais as chances de os trabalhadores conseguirem reunir as condições para abandonar o lugar e voltar ao estado”.

A MRV Engenharia foi notificada e vai ter que pagar os direitos trabalhistas das 16 vítimas, a começar pelo deslocamento para suas cidades no Maranhão. A empresa ainda terá de pagar a diferença entre o que foi oferecido no momento do aliciamento e o que vinha sendo pago aos funcionários. Os trabalhadores receberão três meses de seguro desemprego, direito assegurado as vítimas da escravidão contemporânea.

Por meio de comunicado, a MRV disse que “não compactua com nenhuma irregularidade na contratação de colaboradores”, que “suspendeu imediatamente o contrato com a empresa de recrutamento” e que “apresentou todos os esclarecimentos e documentos que comprovam que os trabalhadores foram contratados de forma regular”.

Esta não é a primeira vez que a MRV se envolve em casos do tipo. Segundo o colunista do UOL Leonardo Sakamoto, já houve resgates em obras da empresa em Macaé (RJ), em 2014, Contagem (MG), em 2013, Americana e Bauru (SP) e Curitiba (PR), em 2011.

