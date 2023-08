Trabalhadores da distribuidora americana UPS ratificam acordo que prevê aumento salarial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 18:09 Compartilhe

Os trabalhadores da distribuidora americana UPS ratificaram um acordo sindical que inclui aumento nos salários, informou o sindicato International Brotherhood of Teamster nesta terça-feira, 22.

A UPS e os líderes sindicais concordaram no mês passado com o acordo de cinco anos que cobriria cerca de 330 mil motoristas de entrega de pacotes e classificadores de pacotes. O contrato anterior expirava em 31 de julho. O Teamsters disse que 86,3% dos membros votaram pela ratificação do contrato, na votação mais alta para um contrato da Teamsters com a UPS. Esse é o maior acordo coletivo envolvendo um empregador privado na América do Norte.

Enquanto as negociações estavam em andamento, os membros do Teamsters votaram para autorizar uma greve se o novo acordo não fosse alcançado, um movimento que poderia ter prejudicado as cadeias de suprimentos de muitas empresas. A UPS movimenta cerca de 5% do produto interno bruto do país, ou aproximadamente US$ 3,8 bilhões em mercadorias todos os dias, de acordo com a Câmara de Comércio dos EUA.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias