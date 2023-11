Trabalhadores da Amazon na Alemanha e no Reino Unido fazem greve em plena ‘Black Friday’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/11/2023 - 12:19 Para compartilhar:

Os funcionários da gigante do comércio eletrônico Amazon entraram em greve na Alemanha e no Reino Unido, coincidindo com o dia de vendas da “Black Friday”, para exercer pressão na sua luta pela melhoria das condições de trabalho.

Na Alemanha, a greve convocada pelo sindicato Verdi começou com o primeiro turno desta sexta-feira e afeta cinco fábricas que preparam encomendas, do total de 20 pontos logísticos que a Amazon possui no país.

O sindicato afirmou em comunicado que busca uma melhoria “nos salários e nas condições de trabalho”.

Um porta-voz da Amazon minimizou o impacto da greve, dizendo que os clientes “podem contar com entregas confiáveis e pontuais, como sempre”.

A Amazon informou que o salário-base na Alemanha é de 14 euros por hora (US$ 15,30 ou R$ 74,85), acima do salário mínimo de 12 euros por hora.

O sindicato Verdi baseia as suas reivindicações no acordo coletivo do setor de vendas varejistas, que a empresa americana se recusa a assinar.

No Reino Unido, mais de mil pessoas também entraram em greve, segundo os sindicatos.

“Mais de 1.000 pessoas entraram em greve (nesta sexta-feira) e, no auge da greve, mais de 800 pessoas estavam em greve ao mesmo tempo”, disse Stuart Richards, porta-voz do sindicato GMB, à AFP.

Considerando que a extensa fábrica de Coventry (centro) “alimenta outros depósitos, não há dúvidas de que esta greve terá um grande impacto” nas entregas de encomendas geradas pela Amazon durante a “Black Friday”, segundo Richards.

jpl/lep/dlm/an/es/sag/aa

AMAZON.COM

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias