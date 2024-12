TPI pede para governo Maduro libertar presos políticos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/12/2024 - 17:01 Para compartilhar:

CARACAS, 2 DEZ (ANSA) – O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, pediu que o governo venezuelano liberte os opositores políticos, especialmente os menores de idade, detidos durante os protestos deflagrados contra a reeleição de Nicolás Maduro.

Ele criticou a falta de progressos tangíveis de Caracas na implementação dos compromissos assumidos pelo governo, sublinhando que a proteção dos direitos humanos deveria ser uma prioridade imediata.

“Depois das eleições deste ano, nas minhas comunicações com a Venezuela e nas declarações públicas, insisti na necessidade de proteger os direitos dos civis, incluindo dos adolescentes, que devem ser libertados se forem detidos por razões políticas ou por protestarem pacificamente”, afirmou Khan.

O procurador ainda destacou que a Venezuela tem a obrigação de facilitar o acesso ao país dos representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH).

Por fim, Khan garantiu que as investigações do TPI sobre o governo Maduro continuam em vigor. O tribunal apura a prática de crimes contra a humanidade e violações generalizadas dos direitos humanos cometidas pelas forças de segurança do governo Maduro desde 2017. (ANSA).