TPI contra Netanyahu pode prejudicar acordo de paz, diz Itália

ROMA, 24 NOV (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse neste domingo (24) que o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia contra o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, pode prejudicar os esforços por um cessar-fogo.

“Nós apoiamos o TPI, mas a corte deve agir com base no direito, e não na política. É inconcebível colocar no mesmo plano um terrorista que planejou homicídios de israelenses casa por casa e um chefe de governo eleito democraticamente e amigo do Ocidente”, afirmou Tajani em um programa de TV.

“Tenho dúvidas sobre a utilidade [do mandado] neste momento no qual é necessário alcançar a paz. Quando se ataca de modo tão forte um envolvido [na guerra], é mais difícil chegar a um acordo de paz”, acrescentou.

O TPI disse ter identificado indícios de crimes de guerra e contra a humanidade por parte de Netanyahu no conflito em Gaza.

Além disso, também emitiu mandados de prisão contra o ex-ministro da Defesa de Israel Yoav Gallant e o líder militar do Hamas, Mohammed Deif – este último, no entanto, é dado como morto por Tel Aviv.

A decisão do Tribunal de Haia estará na pauta da reunião de ministros das Relações Exteriores do G7, em Fiuggi, na Itália, entre segunda (25) e terça-feira (26). (ANSA).