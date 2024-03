Toyota investirá R$ 11 bilhões para produzir carros híbridos no Brasil

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/03/2024 - 6:10 Para compartilhar:

O grupo automobilístico japonês Toyota anunciou nesta quarta-feira um investimento de 11 bilhões de reais (2,2 bilhões de dólares) para aumentar a produção de veículos híbridos no Brasil até 2030.

A Toyota planeja produzir no Brasil dois modelos “híbridos flex”, que utilizam gasolina ou etanol e baterias, o que deve gerar quase 2.000 empregos, informou a empresa em um comunicado.

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, publicou na rede social X uma mensagem de agradecimento em que aparece com um traje tradicional japonês com uma imagem do monte Fuji e de personagens japoneses.

“Mais um passo importante na economia brasileira. As empresas privadas voltaram a investir no futuro do Brasil”, escreveu na mesma rede o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As montadoras japonesas apostam nos carros híbridos, que combinam combustão interna com baterias elétricas, apesar do avanço dos carros elétricos.

Outras montadoras, como General Motors, Volkswagen, BYD e Hyundai, anunciaram recentemente grandes investimentos no Brasil.

burs-stu/kaf/cwl/mas/dbh/fp

TOYOTA MOTOR

X

General Motors

Volkswagen

Hyundai Motor Company

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias