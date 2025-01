Toyota domina primeiras etapas do Dakar e Al Rajhi diminui vantagem de Henk Latejan nos carros

Ainda é cedo, mas a briga pelo título do Rali Dakar 2025 entre os carros vai se desenhando entre dois pilotos da Toyota. Sem os astros e campeões Carlos Sainz e Sébastien Loeb, desclassificados após graves capotamentos, a briga está se restringindo ao sul-africano Henk Lategan, segundo no dia, e o saudita Yazeed Al Rajhi, vencedor da etapa e que diminuiu a diferença para o companheiro de equipe na liderança. O brasileiro Lucas Moraes, também com Toyota, está em quinto.

Os 415 quilômetros contra o relógio desta quarta-feira foram entre Al Henakiyah e Alula, em percurso com muitos templos e zona turística atraída pelos luxuosos hotéis. Mas, na pista, a beleza exuberante no local em nada se assemelhou e as dificuldades foram enormes.

Os pilotos enfrentaram muitos trechos arenosos, desafiando desfiladeiros sinuosos entre planaltos rochosos que mais uma vez causaram acidente para um dos principais competidores na luta pelo título da edição.

Então na terceira colocação geral, o catari Nasser Al Attiyah teve problemas no percurso, não tão graves como Sainz e Loeb, e perdeu quase 33 minutos em relação a seus principais concorrentes. São 36 de diferença para o novo líder e queda ao sétimo lugar.

Até então se destacando pela regularidade nas etapas, os pilotos da Toyota desta vez também brilharam ao cruzar na frente. Al Rajhi fechou o percurso do dia em 4h26min40s, com 4min51 de vantagem sobre Lategan, reduzindo a diferença no geral para 6min54s. Mattias Ekstrom completa o pódio ao cruzar na nona posição e ficar a 21min40 do sul-africano.

O Top 10 geral da etapa contou com dois brasileiros. Marcelo Gastaldi cruzou em oitavo, após 4h42min17s, enquanto Lucas Moraes fechou em décimo, completando o percurso em 4h465min16. Moraes, também com Toyota, está em quinto no geral, 33min25s de distância.