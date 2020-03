Toyota diz ter estoque suficiente de peças e não sofrer com falta por coronavírus

O presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, disse nesta terça-feira, 10 que, por enquanto, a empresa carrega um estoque suficiente de peças e que não enfrentou problemas com falta de peças por causa do coronavírus. O executivo falou durante evento que a Fundação Getulio Vargas (FGV) realizou nesta terça em São Paulo.

Chang informou que a empresa não é totalmente dependente de peças importada da China, mas que as poucas fábricas chinesas que fornecem peças para a Toyota e que chegaram a paralisar produção por conta do vírus já retomaram a produção.

Dólar

Para atenuar os impactos da forte desvalorização cambial sobre sua produção, Chang disse que a Toyota do Brasil está trabalhando duro para aumentar seu índice de nacionalização de peças.

“A desvalorização cambial afeta as nossas operações, mas ela nos puxa para melhorar a nossa competitividade, outra palavra chave para o desenvolvimento do País”, comentou o executivo. “Então nós estamos trabalhando muito para aumentar o nosso índice de localização de peças para minimizar os impactos da desvalorização cambial.”

Chang contou também que a empresa está trabalhando muito para abrir mais os mercados de proteção, o que é bom para a economia brasileira. “Estamos fazendo isso com nossos produtos”, disse.