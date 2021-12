Toyota anuncia reforço em produção de elétricos, e meta de 3,5 milhões em 2030

A Toyota anunciou nesta terça-feira que produzirá 3,5 milhões de veículos elétricos por ano até 2030. A companhia ressaltou que gostaria que todos os modelos de seu modelo Lexus fossem elétricos até 2030 nos EUA, China e Europa. E mostrou mais de uma dúzia de modelos elétricos que pretende ter à venda em nove anos.

Em maio deste ano, a Toyota havia estabelecido a intenção de vender cerca de dois milhões de veículos elétricos até 2030. Hoje, quase dobrou essa meta, citando a cúpula do clima em novembro em Glasgow e a ordem executiva do governo do presidente Joe Biden com o objetivo de aumentar as vendas desse tipo de automóvel. O presidente da Toyota, Akio Toyoda, disse em entrevista coletiva que a empresa se sentiu compelida a atualizar seus planos para alcançar a neutralidade de carbono depois da cúpula.

Até recentemente, Toyoda era cauteloso sobre os elétricos. Ele questionou se os consumidores queriam comprar um carro movido a bateria e disse que os modelos poderiam não ser tão bons para o meio ambiente quanto os veículos híbridos gás-elétricos nos quais a Toyota se especializou, porque muita eletricidade ao redor do mundo é gerada a partir de combustíveis fósseis.

A empresa ressaltou que aumentará os gastos com pesquisa e produção de baterias para 2 trilhões de ienes, o equivalente a US$ 17,6 bilhões, ante um plano anterior de 1,5 trilhão de ienes. Uma usina de bateria está planejada para a Carolina do Norte. No total, a empresa disse que investirá cerca de US$ 35 bilhões em veículos elétricos na próxima década. “Não estamos dizendo que usaremos tudo. Isso é uma indicação de que estamos prontos”, disse o chefe de tecnologia Masahiko Maeda.

Lexus está definida para se tornar uma marca totalmente elétrica em 2035, e os modelos planejados incluem um carro esporte que vai de zero a 100 quilômetros por hora em dois segundos. No entanto, a mudança da Toyota para elétricos é mais lenta do que alguns concorrentes. Isso é devido à falta de infraestrutura de recarga e fornecimento de eletricidade em muitos dos países onde a Toyota vende carros.

A Toyota registrou 9,9 milhões de vendas totais de veículos no varejo no ano encerrado em 31 de março, o que significa que a meta de 3,5 milhões de elétricos para 2030 representa cerca de um terço das vendas globais, assumindo que o total geral permaneça estável. Entre as concorrentes, a Ford pretende que 40% de suas vendas venham de veículos do tipo até 2030. A Volkswagen planeja que metade de suas vendas sejam de elétricos até 2030. A Daimler pretende que sua marca Mercedes-Benz seja totalmente elétrica até o final da década. Fonte: Dow Jones Newswires.

