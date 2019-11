Toyota amplia lucro em 1,2% no 2º trimestre fiscal, a 592 bilhões de ienes

A Toyota divulgou hoje que teve lucro líquido de 592 bilhões de ienes (US$ 5,43 bilhões) em seu segundo trimestre fiscal (encerrado em setembro), valor 1,2% maior do que o ganho apurado no mesmo intervalo do ano passado. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 509,01 bilhões de ienes no período.

A montadora japonesa atribuiu o desempenho positivo a vendas mais fortes na América do Norte e no Japão.

No semestre até setembro, a Toyota acumulou lucro líquido de 1,275 trilhão de ienes, representando alta de 2,6% no confronto anual.

A receita no trimestre teve expansão anual de 4,5%, a 7,64 trilhões de ienes, também superando a projeção da FactSet, de 7,422 trilhões de ienes.

A Toyota reafirmou suas projeções de receita e lucro para o ano fiscal até março. A montadora prevê queda de 2,4% na receita e avanço de 14% no lucro líquido.

Na Bolsa de Tóquio, a ação da Toyota fechou em alta de 1,14% nesta quinta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.